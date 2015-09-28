O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sanal kumarda şantaj

SANAL KUMARDA ŞANTAJ

İnternetten sanal kumar oynayan İzmirli Caner K. (23) kazandığı 34 bin TL'yi almaya çalışırken sanal ilişki tuzağına düşürüldü.

Tarih : 28 Eylül 2015, 09:45
Puan Ver : Sanal Kumarda Şantaj(9/10)10


Kumar masası asistanı kadınla sanal ilişkiye sokulan genç, video kaydıyla şantaj yapılarak 179 bin lira dolandırıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ifade veren Caner K., "Çıplak görüntülerimi Facebook'ta paylaşacaklarını söylediler. Toplamda 179 bin lira para yatırdım" dedi.



Site yöneticileri Mert Varna, Türker Taktak ve Hakan İpanakcı hakkında "şantaj ve dolandırıcılık"tan, 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.








Etiketler: Sanal  Kumarda  Şantaj    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER