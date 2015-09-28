

Kumar masası asistanı kadınla sanal ilişkiye sokulan genç, video kaydıyla şantaj yapılarak 179 bin lira dolandırıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ifade veren Caner K., "Çıplak görüntülerimi Facebook'ta paylaşacaklarını söylediler. Toplamda 179 bin lira para yatırdım" dedi.







Site yöneticileri Mert Varna, Türker Taktak ve Hakan İpanakcı hakkında "şantaj ve dolandırıcılık"tan, 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.