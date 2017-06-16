SANAL GÖZLÜK ACIYI HAFİFLETİYOR
İngiliz bilim insanları, sanal gerçeklik gözlüğü takan hastaların diş ameliyatı sırasındaki stres seviyesinin azaldığını tespit etti
İngiliz bilim insanları, sanal gerçeklik gözlüğü takan hastaların diş ameliyatı sırasındaki stres seviyesinin azaldığını tespit etti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; BBC'ye konuşan University of Plymouth'taki araştırma ekibinden Sabine Pahl, “Sanal gerçeklik gözlükleriyle kendilerini doğada hisseden bireylerde acının çok daha düşük olduğunu gördük” dedi.
kaynak:habertürk
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