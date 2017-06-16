

İngiliz bilim insanları, sanal gerçeklik gözlüğü takan hastaların diş ameliyatı sırasındaki stres seviyesinin azaldığını tespit etti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; BBC'ye konuşan University of Plymouth'taki araştırma ekibinden Sabine Pahl, “Sanal gerçeklik gözlükleriyle kendilerini doğada hisseden bireylerde acının çok daha düşük olduğunu gördük” dedi.







kaynak:habertürk