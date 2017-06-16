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sanal gözlük acıyı hafifletiyor

SANAL GÖZLÜK ACIYI HAFİFLETİYOR

İngiliz bilim insanları, sanal gerçeklik gözlüğü takan hastaların diş ameliyatı sırasındaki stres seviyesinin azaldığını tespit etti

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:19
Puan Ver : Sanal Gözlük Acıyı Hafifletiyor(9/10)6


İngiliz bilim insanları, sanal gerçeklik gözlüğü takan hastaların diş ameliyatı sırasındaki stres seviyesinin azaldığını tespit etti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; BBC'ye konuşan University of Plymouth'taki araştırma ekibinden Sabine Pahl, “Sanal gerçeklik gözlükleriyle kendilerini doğada hisseden bireylerde acının çok daha düşük olduğunu gördük” dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Sanal  Gözlük  Acıyı  Hafifletiyor    haber

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