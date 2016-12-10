Sanal (VR) ve artırılmış (AR) gerçeklik ürünleri için karamsar zamanlar geliyor. 2017 yılında VR teknolojisine daha az talep olacak. İşte detaylar.



Sanal (VR) ve artırılmış (AR) gerçeklik ürünleri için karamsar zamanlar geliyor. 2017 yılında VR teknolojisine daha az talep olacak. İşte detaylar.







Son yıllarda büyük bir atağa kalkan sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri için kötü haber geldi. Samsung, Facebook, Oculus, HTC, Google ve Sony gibi devler tarafından geliştirilen bu teknoloji için 2017 yılında kötü haberler bekleniyor.



IDC'nin paylaştığı rakamlara göre VR ve AR teknolojilerinin 2020 yılına kadar 150 milyar dolarlık bir pazara dönüşmesi bekleniyordu. Ancak beklentiler artık bu kadar olumlu değil.



Kullanıcıların VR ve AR teknolojilerine olan azalan talebi, üreticiler için endişe verici bir sebep. Profesyonel ürünlerin pahalı fiyatları ve içerik konusundaki ihtiyaçların halen giderilmemiş olması kullanıcıların ilgisini kaybetmesine sebep oluyor.



Benzer bir durum uzun süredir VR ve AR ile paralel olan iki sektörde de hissediliyor. Akıllı telefon sektöründe yaşanan durağanlık, kişisel bilgisayar sektöründeki gerileme gibi etkenler düşünüldüğünde sanal ve artırılmış gerçeklik ürünleri aslında birazda ikinci planda kalıyor. Dolayısıyla sektörün 2017 yılında pek bir gelişme sağlaması beklenmiyor.



2017 yılının ilk çeyreğinde bazı yeni sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ürünlerinin duyurulması bekleniyor. Bu adımlarla sektöre ufak bir hareketlenme gelebilir. Ancak yılın diğer bölümü şimdilik belirsizliğini koruyor.



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