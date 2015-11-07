

90'lı yıllarda ortaya çıkan sanal gerçeklik teknolojisinin, 2020 yılında 150 milyar dolarlık pazar oluşturması bekleniyor.



HTC VIVE



HTC'nin Valve şirketiyle ortaklaşa geliştirdiği bu cihazın üzerinde 70 farklı sensör ve 360 derece kafa takip sistemi var. Bu sistem sayesinde sanal dünyanın içerisinde yürüyebiliyor, hareket edebiliyor veya boşlukta resim çizebiliyorsunuz. Oda içerisine yerleştirilen iki ayrı sensör hareket alanınızı kontrol ediyor. Eğer duvara çok yaklaşırsanız bu sensörler çarpmayı engellemek için uyarı sinyali gönderiyor. Güvenliğiniz için odadaki sert cisimleri önceden kaldırmanız şart. Görüntü yenileme hızı 90Hz. Bu sayede görüntüler çok net. HTC Vive 2015'in sonlarına doğru ABD ve İngiltere gibi birkaç ülkede satışa çıkacak. Türkiye'ye gelmesinin de 2016'nın ortalarını bulacağı ifade ediliyor.



OCULUS RIFT



Oculus VR'ın geliştirdiği Rift, sanal gerçeklik furyasını başlatan cihaz olarak tanınıyor. 21 yaşındaki mühendis Palmar Luckey tarafından 2013 yılında geliştirilen bu cihaz, yeni fikirler için yatırım desteği toplanan Kickstarter platformında ünlendi. Kısa bir sürede Oculus Rift, 2.5 milyon dolarlık muazzam bir destek aldı. Şirket, 2014 yılında Facebook tarafından 2 milyar dolara satın alındı. Bugüne kadar sadece yazılım geliştiriciler için prototip bir ürün olarak kullanılan Oculus Rift, 2016'nın ilk çeyreğinde tüketicilerin kullanımı için satışa çıkacak. İki adet kablosuz Oculus Touch kumandasına sahip olan ürün, Xbox One oyun konsollarını da destekleyecek.



SONY PLAYSTATION VR



Sony'nin sanal gerçeklik kaskı, 2016'nın ilk yarısında satışa çıkacak. PlayStation VR adlı bu ürün adından da anlaşıldığı gibi Sony'nin oyun konsolu PlayStation'la uyumlu olarak geliştirilmiş. 5.7 inç genişliğinde OLED ekrana sahip olan ürünün saniyede 120 kare gibi çok yüksek bir yenileme oranı var. Bu sayede kullanıcılar çok üstün kaliteli görüntü elde ediyor. Kullanıcının hareketlerini algılayabilen özel sensörlere sahip olan bu cihaz, sanal görüntülerdeki gerçeklik duygusunu artırıyor.