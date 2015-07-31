

Sanal gerçeklik gözlükleri, teknoloji dünyasının yeni yıldızları. Google, bu teknolojiye uygun fiyatlarla ulaşmak isteyenler için, Android telefonları bir sanal gerçeklik gözlüğüne çeviren Cardboard ürününü bir süredir uygun fiyatlara satıyor. Samsung, Sony, Facebook, HTC gibi markalar da kendi gözlüklerini ya geliştirici sürümlerini piyasaya sürdüler, ya da son sürümü piyasaya çıkarmak üzereler.







Sanal gerçeklik gözlükleri ile hayatımıza, sanal gerçeklik oyunları kadar sanal gerçeklik formatına çekilmiş filmler de girecek. Ancak sanal gerçeklik formatında film çekmek, video oyunu hazırlamak kadar kolay bir iş değil. Video oyunları zaten 3 boyutlu grafikler ile hazırlandığından değişen bir şey olmayacak. Sadece oyuncu artık başına taktığı gözlükle, oyunun görüntü alanını istediği açıya göre daha hızlı çevirebilecek. Oysa sinemafilmleri için yeni bir dönem başlıyor ve ancak çok zekice, çok yaratıcı çözümler üretebilecek olan sinemacılar bu yeni çağda başarılı filmler çekebilecekler.







Sinemacılar bugüne kadar seyirciye sadece kameranın önünü gösteren bir çalışma sistemine sahipti. Film çekilirken sahnede yer alması gereken her şey kameranın önüne konulur, sahnede görünmesi istemeyen her şey ise kameranın arkasında tutulurdu.







Ancak sanal gerçeklik formatıyla (VR) bu eski sinema yöntemleri tarihe karışacak çünkü VR kameraları, tüm çevreyi üç boyutlu olarak kayıt altına alırken, çevrede sahneye ait olmayan nesneleri ve kişileri, olabildiğince aza indirmek gerekiyor. Işıklandırma cihazları, ses kayıt cihazları, set işçileri, yönetmen, yönetmen yardımcısı, asistanlar, yönetmen koltuğu veya diğer nesneler ve kişiler artık sahneden uzakta, kameraların görüş açısının dışında durmak zorundalar. Yeni film formatında artık bir sahneyi çekmek için, o sahneye ait küçük bir alan değil, o sahnenin konusunu tüm faktörleriyle gerçeğe dönüştürüp canlandırmak gerekiyor. Yani, bir savaş sahnesi çekilecekken, gerçekten bir cephe yaratılıp orada savaşan askerlerin yer aldığı gerçek bir savaş ortamı canlandırmak gerekiyor. Filmin çekimi ise, bu savaş alanının tam ortasına giren bir kameraman ve VR kamerası ile mümkün oluyor.Sanal gerçeklik filmleri nasıl çekilecek?



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