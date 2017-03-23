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sanal asistan bixby açıklandı

SANAL ASİSTAN BİXBY AÇIKLANDI

Samsung, bir süredir dedikodulara konu olan yapay zekaya dayalı sanal asistan Bixby ‘i duyurdu. İşte tüm detaylar.

Tarih : 23 Mart 2017, 12:26
Puan Ver : Sanal Asistan Bixby Açıklandı(5/10)6


Samsung, bir süredir dedikodulara konu olan yapay zekaya dayalı sanal asistan Bixby ‘i duyurdu. İşte tüm detaylar.



Samsung'un daha öncelerden bir sanal asistan üzerinde çalıştığı biliniyordu. Şirketin amiral gemisi telefonu Galaxy S8ile ilgili detayların bazılarında da Bixby'ninadı geçiyordu. Duyumlar doğru çıktı ve Samsung,yapay zekaya dayalı sanal asistan Bixby‘i duyurdu. Firma ayrıca Bixby'nin Galaxy S8ile geleceğini doğruladı.



Samsung, Bixby'nin Siri, Alexave Cortanagibi mevcut sanal asistanlardan çok farklı olacağını söyledi. Bixby, desteklenen uygulamalarla derinden bütünleşecek ve böylelikle sanal asistan, tüm uygulamaları ses komutları ve sadece ekrana dokunma fonksiyonu ile çalıştırabilecek.



Örneğin galerideki fotoğrafları sıralamak istiyorsanız, bunu sanal asistan Bixby'denisteyebileceksiniz. Sanal asistan, her başlatıldığında uygulamaların anlık durumunu analiz edecek ve neler olduğunu anlayarak kullanıcıya yardım için bekleyecek.



Firma, sanal asistanın sesli komutlar konusunda çok katı olmayacağını belirtti. Kullanıcılar bazen gerekli ses komutlarını unutur ya da düzgün telaffuz edemez. Samsung, Bixby'nintamamlanmamış ses komutlarını bile anlayıp, işlem yapacak kadar zeki olduğunu söyledi. Kullanıcıların Bixby ile zaman harcamasıyla sanal asistanın köklerini öğreneceği ve daha da iyi hale geleceğini belirtti.



Bixby,ileride Samsung'un akıllı TVgibi cihazlarında da görünecek. Sadece mobil cihazlarla sınırlı kalmayacak. Bakalım bu sanal asistan, piyasadaki rakiplerine oranla nasıl bir performans gösterecek?



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Etiketler: Sanal  Asistan  Bixby  Açıklandı    haber

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