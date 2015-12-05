SAN BERNARDİNO KATLİAMINI IŞİD ÜSTLENDİ
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), ABD'nin California eyaletinde engellilerin hizmet aldığı bir sosyal hizmetler kurumuna yönelik 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlendi.
İngiliz Daily Mail'in haberine göre; IŞİD, San Bernardino katliamını iki destekçisinin gerçekleştirdiğini internet üzerinden yayın yapan radyoları Al-Bayan üzerinden duyurdu.Öte yandan, saldırıyı eşi Syed Farook (28) ile gerçekleştiren ve IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'ye bağlılığını açıkladığı belirtilen Tashfeen Malik'in (27) dün bir fotoğrafı ortaya çıktı.San Bernardino katliamının ‘terör saldırısı' kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştı. Bu bağlamda, soruşturmanın yerel polis güçlerinden alınarak ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) soruşturmayı yürüteceği belirtildi.
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