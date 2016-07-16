

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun vakfı tarafından düzenlenecek olan yardım maçının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği duyuruldu.







Samuel Eto'o Vakfı'nın kuruluşunun 10'uncu yıl kutlamaları kapsamında bu akşam saat 20:45'te Antalya Arena'da yıldız futbolculardan oluşan dünya karması ile Türkiye karmasının yapacağı özel maç, son dönemde yaşanan olaylar sonucu iptal edildiği belirtildi.







Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğünün güvenlik noktasında sıkıntı yaşanabilir kararı var. Bizde bu karara uyacağız. Eto'o Vakfı'nın 10. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Antalya Arena Stadı'nda Afrikalı çocuklara yardım için düzenleyeceğimiz Dünya Karması ile Türkiye Karması arasındaki maç güvenlik gerekçesi ile iptal edilmiştir. Maç ileri bir tarihe de ertelenmeyecektir” denildi.







Özel maç kapsamında dün Antalya'ya, Messi ve Neymar hariç diğer yıldız futbolcular gelmiş gece de gala töreni gerçekleştirilmişti.