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samuel eto'o'nun yardım maçı iptal edildi!

SAMUEL ETO'O'NUN YARDIM MAÇI İPTAL EDİLDİ!

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun vakfı tarafından düzenlenecek olan yardım maçının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği duyuruldu.

Tarih : 16 Temmuz 2016, 13:12
Puan Ver : Samuel Eto'o'nun Yardım Maçı İptal Edildi!(8/10)7


Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun vakfı tarafından düzenlenecek olan yardım maçının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği duyuruldu.



Samuel Eto'o Vakfı'nın kuruluşunun 10'uncu yıl kutlamaları kapsamında bu akşam saat 20:45'te Antalya Arena'da yıldız futbolculardan oluşan dünya karması ile Türkiye karmasının yapacağı özel maç, son dönemde yaşanan olaylar sonucu iptal edildiği belirtildi.



Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğünün güvenlik noktasında sıkıntı yaşanabilir kararı var. Bizde bu karara uyacağız. Eto'o Vakfı'nın 10. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Antalya Arena Stadı'nda Afrikalı çocuklara yardım için düzenleyeceğimiz Dünya Karması ile Türkiye Karması arasındaki maç güvenlik gerekçesi ile iptal edilmiştir. Maç ileri bir tarihe de ertelenmeyecektir” denildi.



Özel maç kapsamında dün Antalya'ya, Messi ve Neymar hariç diğer yıldız futbolcular gelmiş gece de gala töreni gerçekleştirilmişti.








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