

Barcelona'da forma giydiği dönemde vergi kaçırdığı iddia edilen dünya yıldızı futbolcu Samuel Eto'o'nun İspanya'da 10 yıl hapsi istendi.



İspanyol El Pais Gazetesi'nin haberine göre, Eto'o'nun 2006 ve 2009 yılları arasında forma giydiği Barcelona'da 3.5 milyon Euro civarındaki vergi borcunu ödemediği belirtildi.



Şu anda Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen yıldız futbolcuya 10 yıllık hapis isteminin yanı sıra 14 milyon Euro tazminat istemiyle dava açıldığı ifade edildi.







kaynak:sözcü