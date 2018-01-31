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Samuel Eto'o Resmen Konyaspor'a Transfer Oldu

SAMUEL ETO'O RESMEN KONYASPOR'A TRANSFER OLDU

Atiker Konyaspor yöneticisi Ahmet Baydar, Twitter'dan yaptığı açıklamada Samuel Eto'o transferinin bittiğini duyurdu.

Tarih : 31 Ocak 2018, 01:00
Puan Ver : Samuel Eto'o Resmen Konyaspor'a Transfer Oldu(6/10)2

Konyaspor, Samuel Eto'o'yu renklerine kattığını açıkladı.

TRANSFER RESMİYETE KAVUŞTU

Konyaspor, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Samuel Eto'o'ya 2.5 yıllık imza attırdı. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından yıldız futbolcu sözleşmeye imza atmak için Konya'ya geldi. Yeşil Beyazlı kulüpten da transferle ilgili sosyal medyadan videolu paylaşım geldi ve transfer resmiyete kavuştu.

AYRILIĞI İLK OLARAK ANTALYASPOR DUYURDU

Antalyaspor, Samuel Eto'o ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto'o ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz."

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Kaynak: haberinburada



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