SAMUEL ETO'O RESMEN KONYASPOR'A TRANSFER OLDU
Atiker Konyaspor yöneticisi Ahmet Baydar, Twitter'dan yaptığı açıklamada Samuel Eto'o transferinin bittiğini duyurdu.
Konyaspor, Samuel Eto'o'yu renklerine kattığını açıkladı.
TRANSFER RESMİYETE KAVUŞTU
Konyaspor, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Samuel Eto'o'ya 2.5 yıllık imza attırdı. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından yıldız futbolcu sözleşmeye imza atmak için Konya'ya geldi. Yeşil Beyazlı kulüpten da transferle ilgili sosyal medyadan videolu paylaşım geldi ve transfer resmiyete kavuştu.
AYRILIĞI İLK OLARAK ANTALYASPOR DUYURDU
Antalyaspor, Samuel Eto'o ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto'o ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz."
##10511707#
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'a Gidiyor Denen Eto'o, Galatasaray'la Anlaşmak Üzere
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Carole'ün Dönmesine Karşı Çıktı
- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Oğuzhan'la Görüştü: Senden Memnunum
- Transfere 400 Milyon Euro Harcayan Psg, Uefa Soruşturmasından Geçti
- Sivasspor, Henri Saivet'i Kadrosuna Kattı
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar