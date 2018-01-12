SAMSUNSPOR'DA PARASI ÖDENMEYEN HALİL İBRAHİM PEKŞEN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Halil İbrahim Pekşen, alacaklarını tahsil edemeyince sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor kan kaybetmeye devam ediyor.
Karadeniz ekibi, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle futbolcularını kaybetmeye devam ediyor.
GEÇEN HAFTA 5 FUTBOLCU TAKIMDAN AYRILMIŞTI
Geçen hafta alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 5 futbolcunun takımdan ayrılmasının ardından bugün de Halil İbrahim Pekşen, aynı sebepten sözleşmesini tek taraflı feshederek kentten ayrıldı.
Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Osman Kaymak ile alacakları ödenmeyen oyuncuların görüştüğünü ve belli bir ödeme takvimi üzerinde anlaştıklarını söyledi.
"HENÜZ SIKINTILARI AŞMIŞ DEĞİLİZ"
Bazı oyuncuların alacaklarının belirli kısmının ödendiğini aktaran Zeren, "Henüz hiç alacağı ödenmeyen oyuncu var. Bunların içinde yabancı oyuncularımız da bulunuyor. Birkaç gün içinde bu oyunculara da gerekli ödemeler yapılacak. Sıkıntılarımız var ama oyuncularımız, teknik ekibimiz ve camia, takımına sahip çıkıyor. Henüz sıkıntıları aşmış değiliz ama aşma yönünde ciddi çalışmalar var." diye konuştu.
"FUTBOLCULAR, SAYIN VALİMİZİN ÖDEME TEKLİFİNİ KABUL ETTİ"
Halil İbrahim Pekşen'in ayrılış biçiminin şık olmadığını dile getiren Zeren, şunları kaydetti:
"Sayın Valimiz ile futbolcular görüştü. Sayın Valimizin ödeme teklifini kabul ettiler ama bir gün sonra Halil İbrahim Pekşen bundan cayarak takımdan ayrıldı. Altı oyuncumuz gittiği için tabii ki acil transfere ihtiyacımız var ama önceliğimiz mevcut oyuncuların alacaklarının bir an önce ödenmesidir. Bunlar ödendikten sonra transfer tahtasının açılması için çalışacağız. Çünkü bizim durumumuzda bulunan birçok takım gerekli transferlerini yaptı ama biz bu konuda eksik kaldık."
Öte yandan Samsunspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar, 21 yaş altı takımı ile hazırlık maçı yaptı.
Kaynak: haberinburada
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