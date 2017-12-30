Kırmızı-beyazlı kulübün yönetim kurulundan yapılan açıklamada, ekonomik sorunların çözümü için olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını ancak kongrede başkan adayı çıkmaması nedeniyle görevin yeniden kendilerine kaldığı kaydedildi.

29 FUTBOLCUNUN SERBEST KALMAMASI İÇİN 4,5 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILMASI GEREKİYOR

Açıklamada, Samsunspor Kulübünün acilen çözülmesi gereken sorunlarının bulunduğu belirtilerek, "Kulübü Türkiye Futbol Federasyonuna şikayet eden 29 futbolcunun serbest kalmaması için 4,5 milyon lira ödeme yapılması gerekmektedir. Ayrıca ikinci devrede takıma oyuncu katabilmek adına transfer tahtasının açılması için de 1,5 milyon liraya ihtiyaç vardır. Mevcut kulüp başkanı Erkurt Tutu ve yönetim kurulu üyeleri, bu sorunu çözemeyeceği için görevinden istifa etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KULÜP SAMSUN VALİSİ OSMAN KAYMAK'A EMANET EDİLECEK

Öte yandan yönetim kurulunda başkanlık görevini kimsenin üstlenmemesi nedeniyle kulübün anahtarı Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim edilecek.

Kaynak: haberinburada