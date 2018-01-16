TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, ekonomik sıkıntının aşılamaması nedeniyle istifa edeceğini açıkladı.

Karadeniz ekibinde, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle geçen hafta 6 futbolcunun sözleşmesini feshedip kentten ayrılmasının ardından bugün de Gökay Iravul, kendisine ödeme yapılmadığı için antrenmana çıkmadı.

Peş peşe elindeki oyuncularını kaybeden teknik direktör Engin İpekoğlu, bu gelişmenin ardından istifa kararı aldı.

İPEKOĞLU: BU ZAMANA KADAR VERİLEN HİÇBİR SÖZ TUTULMADI

Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet eden İpekoğlu, yarın yapılacak antrenmanın ardından basın toplantısı düzenleyeceğini belirterek, "Basın toplantısından sonra görevden ayrılacağım. Orada her şeyi uzun uzun konuşuruz. Toplantının ardından vedalaşırız. Bu zamana kadar verilen hiçbir söz tutulmadı. Sabrımız kalmadı. Futbolcuların çoğuna hala paraları yatırılmadı." diye konuştu.

SPORTİF DİREKTÖR ZEREN: HOCAMIZIN BİZİMLE DEVAM EDECEĞİNİ UMUYORUM

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren ise İpekoğlu'nu kararından döndürmek için çalıştıklarını vurgulayarak "Hocamızın kesin ayrılması noktasında bir netlik yok. Kendisiyle görüşmemiz devam ediyor. Hocamızın ve teknik heyetin de ufak tefek sorunları var. Sorunları çözeceğimizi, hocamızın da bizimle devam edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Yabancı futbolcular haricinde 4 yerli futbolcunun alacaklarının ödenmediğini aktaran Zeren, şunları kaydetti:

"ALACAKLARI ÖDENMEMİŞ FUTBOLCULAR VAR"

"Alacakları ödenmiş, alacaklarının yarısı ödenmiş ve alacakları hiç ödenmemiş futbolcular var. Serbest kalma hakkını elde eden oyuncularımıza teklifler geliyor. Yine de çoğu bizimle kaldı. Gökay da bunlardan biri. Kendisi akşam antrenmanına çıkmak istemedi. Alacağı yatırılmadığı için bizden izin istedi. Yakın zamanda çözmek istiyoruz. Bu zamana kadar hiç para ödenmeyen oyuncularımız Gökay Iravul, Muhammet Beşir, Oğuz Gürbulak ve Samed Kılıç. Bu oyuncuların alacaklarının yatırılması için uğraşıyoruz."

Samsunspor, 22 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, İpekoğlu yönetimindeki antrenmanda koşu yaptı.

Kaynak: haberinburada