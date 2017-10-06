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Samsunspor, Teknik Direktör Engin İpekoğlu'yla Anlaşma Sağladı

SAMSUNSPOR, TEKNİK DİREKTÖR ENGİN İPEKOĞLU'YLA ANLAŞMA SAĞLADI

Samsunspor'da Alpay Özalan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna deneyimli teknik adam Engin İpekoğlu getirildi.

Tarih : 06 Ekim 2017, 20:50
Puan Ver : Samsunspor, Teknik Direktör Engin İpekoğlu'yla Anlaşma Sağladı(6/10)2

1.Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Alpay Özalan ile yolların ayrılmasının ardından; deneyimli teknik direktör Engin İpekoğlu ile anlaşma sağlandı.

İpekoğlu'yla prensipte anlaşma sağlayan Samsunspor yönetimi, tecrübeli hocayı yarın Samsun'a davet etti.

En son Adana Demirspor'da görev alan 56 yaşındaki teknik adam Adanaspor ve Kocaelispor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşımıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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