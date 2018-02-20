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Samsunspor ile Ankaragücü yenişemedi

SAMSUNSPOR İLE ANKARAGÜCÜ YENİŞEMEDİ

Spor Toto 1. Ligde Samsunspor ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 19:30
Puan Ver : Samsunspor İle Ankaragücü Yenişemedi(7/10)3

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçında Samsunspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Ankaragücü'nün golünü 22. dakikada Umut Nayir kaydetti. Samsunspor'un golü 45. dakikada (penaltı) Göksu Türkdoğan'dan geldi.

Bu beraberliğin ardından Samsunspor 28, Ankaragücü ise 40 puana ulaştı.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Samsunspor, Balıkesirspor Baltok'a konuk olacak. Ankaragücü, Gaziantepspor'u ağırlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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