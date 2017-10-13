SAMSUNSPOR BAŞKANI: 75 BİN LİRA BULANI MEYDANA KADAR SIRTIMDA TAŞIRIM
Samsunspor Başkanı İsmail Erkurt Tutu, "Kulübe her gün 75 bin TL girerse ancak idare edebiliyorsunuz. Eğer, bu 75 bin lirayı bulabilecek birisi varsa sırtımda taşırım" dedi.
Bir dönem Türk futboluna damga vurmuş olan Samsunspor'un Başkanı İsmail Erkurt Tutu, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nuri Asan Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Başkan Tutu, ödenen borçlar ve ekonomik durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Samsunspor'un ekonomik durumunun düzelmesi için her gün yüklü miktarda paranın kulübe girmesi gerektiğini ifade eden Başkan Tutu, şunları söyledi:
"6 AYDA 12 MİLYON LİRA BORÇ ÖDEDİK"
"Samsunspor çok zor bir süreçten geçti. Hala daha geçmeye de devam ediyor. 6 aydan bu zamana kadar 12 milyon TL para ödedik. Bu 12 milyon TL'nin içerisinde de 2 milyonun dışında hiçbir şey borç değil, hepsi bu kulübün kasasına bağış olarak giren paradır. Yönetim olarak aldığımız riskler var. Daha ödeyeceğimiz borçlarımız da var. Biz 12 milyonluk bir kaynak bularak bu zor süreci yönetmeye çalıştık. Bu kolay bir iş değil. 4 ayda yaklaşık 3 milyon TL bir ödemeden bahsediyoruz. Bu kulübe her gün 75 bin TL girerse, kulübün ekonomik yapısını ancak idare edebiliyorsunuz. Bu 75 bin TL'nin her gün kulübün kasasına girmesi lazım.
"CUMHURİYET MEYDANI'NA KADAR SIRTIMDA TAŞIRIM"
"Eğer, bu 75 bin TL'yi bulabilecek, oluşturabilecek ve destekleyecek kim varsa Cumhuriyet Meydanı'na kadar sırtımda taşıyacağım. Ben baypaslıyım. 5 kilodan fazla yük kaldıramıyorum. Ama bu kişiyi Cumhuriyet Meydanı'na kadar sırtımda taşırım. Öyle dışarıdan konuşma ve eleştirmeyle bu işler olmuyor. Buradan söz veriyorum, sonucu ne olursa olsun sırtımda Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıyacağım. Onun için buradaki yönetimin hakkını da yememek lazım…"
"BENİM DÖNEMİMDE TFF'YE SADECE 4 İCRA DOSYASI GİTTİ"
Başkanlık döneminde iyi bir idarecilik örneği gösterdiklerinin altını çizen Tutu, şunları söyledi:"Biz buradan yarın gitsek de, sezon onuna kadar kalsak da bu kulüp yaşayacak. Bu takımın sezon sonunda mutlu sona ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü bizim öyle bir kadromuz var. Bizlere düşen, ekonomik açıdan bu kadronun moral ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmaktır. Kulübü, elimizden geldiği kadar borçları ödeyecek bir yapıya getirmeye çalışıyoruz. Herkesin bu takıma destek olması lazım.
"SAMSUNSPOR'UN SORUNLARINI ÇÖZECEK BİRİSİ VARSA BEN İSTİFA EDERİM"
"Eğer Samsunspor'un sorunlarının çözüleceğine inanıyorsanız, ben yarın vali beye gidip istifa edim. Çünkü benim başkanlık gibi, buradaki insanların da yönetimde kalmak gibi bir derdi yok ki. Bunu söylerken şunu da söyleyeyim; öyle bir hale geldi ki ben kolay kolay da burayı bırakmam. Ama Samsunspor'un sorunlarını çözecek bir proje varsa ben hemen hazırım. Sonuna kadar sırtımda taşıyacağım. Ama burada da hak var şimdi. Bu insanlar o kadar çaba sarf etmişler. Kulübü öyle bir noktaya getirmişler ki greve geleli 3. yıl olmuş. 3 yıl boyunca TFF'ye giden icra dosya sayısı 4 tanedir. Bunların 2 tanesi eski yöneticidir. 67 dosya geçmişten gelmiş, bizim görev yaptığımız 3 yılda ise sadece 4 dosya gitmiş. Bu bize destek veren insanlar sayesinde oldu."
Başkan Tutu ve yönetim kurulu üyeleri, toplantının sonunda basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çekindi.
Kaynak: haberinburada
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