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Samsung'un Yöneticisi Hapisteyken Bile Servet Kazanıyor

SAMSUNG'UN YÖNETİCİSİ HAPİSTEYKEN BİLE SERVET KAZANIYOR

Rüşvet skandalından dolayı 5 yıl hüküm giyen Samsung'un Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee, şirketin hisse değerinin artmasıyla birlikte hapiste olmasına rağmen servet kazanmaya devam etti.

Tarih : 15 Ekim 2017, 13:40
Puan Ver : Samsung'un Yöneticisi Hapisteyken Bile Servet Kazanıyor(5/10)1

Samsung şirketinin Başkan Yardımcısı ve Başkan Lee Kun-hee'nin en büyük oğlu Jay Y. Lee, şirketin rekor kâr açıklaması sayesinde şubat ayında hapse atılmasına rağmen zenginleşmeye devam ediyor.

SAMSUNG HİSSELERİ 2 MİLYAR DOLAR OLDU

Eski Başkan Park Geun-hye'ye rüşvet verdiği gerekçesiyle hüküm giyen Lee, şirketin son iki amiral gemisi ürününün lansmanını da kaçırmıştı ancak Samsung'un gelirlerindeki artış 49 yaşındaki hükümlü yöneticisi servetine servet katmaya devam etti.

Lee'nin Samsung hisseleri yüzde 1 oranında gerilemesine rağmen şu an 2.3 trilyon won yani 2 milyar dolar oldu. Lee ayrıca tutukluluk süresi boyunca 10.5 milyon dolar temettü almaya ve Samsung iştiraklerindeki diğer hisselerinden ötürü de 743 bin dolar da prim almaya hak kazandı.

LEE'NİN SERVETİ 8 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Forbes listesine göre Lee'nin toplam serveti 7.7 milyar dolarken şu an 8 milyar dolar seviyesini geçmiş durumda.

Rüşvet davasında temyize başvuran Lee'nin tutukluluk hali şubat ayına kadar sürecek. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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