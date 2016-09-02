Günden günde popülerliği artıran Samsung Exynos yongalarına bir yenisi daha eklendi. Exynos 7570 adı verilen yeni yonga resmi olarak duyuruldu.



Günden günde popülerliği artıran Samsung Exynos yongalarına bir yenisi daha eklendi. Exynos 7570 adı verilen yeni yonga resmi olarak duyuruldu.







Giriş ve orta seviye sayılabilecek akıllı telefonlar için duyurulan yeni Samsung Exynos 7570 yongası önümüzdeki aylarda raflarda yer alacak akıllı telefonlarda karşımıza çıkmaya başlayacak. 14nm FinFET mimarisiyle üretilen bu yeni yonga, özellikle fiyat avantajı sunan akıllı telefonlarda yercih edilecek.



Samsung Exynos 7570 özellikleri!



Giriş ve orta segment akıllı telefonlarda dört çekirdekli bir yonga olarak karşımıza çıkacak olan yeni Exynos 7570, 720p (1280 x 720 piksel) çözünürlüğe kadar destek veriyor. Rakiplerine oranla %30 daha az güç tüketen yeni yonga, aynı zamanda %70 daha fazla performans vaad ediyor.



Geçtiğimiz yıllarda amiral gemilerinde gördüğümüz 14nm FinFET mimarisi, Exynos 7 Quad 7570 yongası ile birlikte artık giriş ve orta segment modellere gelmiş oldu. Yonga içerisinde Cortex-A52 çekirdekleri yer alıyor. Ancak GPU tarafında detaylı bilgiler paylaşılmadı. Tahminler Mali-T8xx serisinin kullanılacağı yönünde.



Kamer atarafında 13MP + 8MP çözünürlükler ve 1080p video destekleniyor. LTE Cat.4 kategorisinde modeme sahip olan yongada Bluetooth, GPS ve FM Radio destekleri de mevcut.



Bu yongaya sahip telefonların 4.5G hızına erişip erişemeyeceğini merak edenler için hemen belirtelim, LTE Cat. 4 modemi 150 Mbps indirme ve 50 Mbps yükleme hızlarını destekliyor. Yani 4.5G'nin sınırlarına ulaşamayacak olsa da 3G teknolojisinden çok daha yüksek hızlara çıkmak mümkün olacak.



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