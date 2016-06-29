O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

samsung'un yeni kapaklı telefonu ortaya çıktı

SAMSUNG'UN YENİ KAPAKLI TELEFONU ORTAYA ÇIKTI

Samsung'un yeni kapaklı telefonu Galaxy Folder 2, GFXBench'te ortaya çıktı.

Tarih : 29 Haziran 2016, 09:54
Puan Ver : Samsung'un Yeni Kapaklı Telefonu Ortaya Çıktı(5/10)4


Samsung'un yeni kapaklı telefonu Galaxy Folder 2, GFXBench'te ortaya çıktı. GFXBench testinden çıkan sonuca göre Samsung Galaxy Folder 2, 800 x 480 piksel çözünürlüklü 3,8 inçlik dokunmatik ekranla birlikte gelecek.



1,2 GHz'lik dört çekirdekli Snapdragon 425 işlemcili, 2 GB RAM'li ve Adreno 308 grafik işlemcili telefonun arkasında 8 megapiksel, ön tarafında ise 5 megapiksel kamera yer alacak. Full HD çözünürlüğünde video kaydına izin veren kameralardan arka kamera otofokus ve LED flaşa da destek verecek. Android 6.0.1 yüklü olarak gelecek Galaxy Folder 2'nin dahili hafızası ise 16 GB. Plastik gövde ve metal bir menteşenin kullanılması beklenen telefonun ne zaman tanılacağı henüz bilinmiyor.








Etiketler: Samsung  Un  Yeni  Kapaklı  Telefonu  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER