

Samsung'un yeni kapaklı telefonu Galaxy Folder 2, GFXBench'te ortaya çıktı. GFXBench testinden çıkan sonuca göre Samsung Galaxy Folder 2, 800 x 480 piksel çözünürlüklü 3,8 inçlik dokunmatik ekranla birlikte gelecek.







1,2 GHz'lik dört çekirdekli Snapdragon 425 işlemcili, 2 GB RAM'li ve Adreno 308 grafik işlemcili telefonun arkasında 8 megapiksel, ön tarafında ise 5 megapiksel kamera yer alacak. Full HD çözünürlüğünde video kaydına izin veren kameralardan arka kamera otofokus ve LED flaşa da destek verecek. Android 6.0.1 yüklü olarak gelecek Galaxy Folder 2'nin dahili hafızası ise 16 GB. Plastik gövde ve metal bir menteşenin kullanılması beklenen telefonun ne zaman tanılacağı henüz bilinmiyor.