

Samsung'un çok yakında satışa çıkaracağı yeni akıllı bilekliği internette görüldü. Gear Fit 2 adını taşıyan bu fitness cihazının görüntüleri şirketin S Health adlı internet sitesinde yanlışlıkla yayınlandı.



Geçtiğimiz ay internete sızdırılan bilgiler, Samsung'un yeni bir akıllı bileklik üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Gear Fit'in halefi olan bu yeni fitness cihazı henüz resmi olarak tarafından tanıtılmadı. Ancak şirketin dün yayınladığı yeni görüntüler, cihazın yanlışlıkla da olsa resmiyet kazanmasını sağladı. Samsung'un yeni fitness bilekliği şirketin S Health internet sitesinde görüldü.



Gear Fit 2'nin tasarımı öncülüne göre daha kıvrımlı ve daha ergonomik görünüyor. Ayrıca bu yeni fitness bilekliğin çok daha geniş bir depolama alanına sahip olacağı söyleniyor. Gelen bilgilere göre Gear Fit 2'nin depolama alanı 4GB olacak. Bu sayede kullanıcılar daha fazla müzik ve medya kaydedebilecekler. Cihazın S Health sitesinde görülmesi, Güney Koreli teknoloji devinin yeni fitness bilekliğini çok yakında satışa çıkaracağını gösteriyor. Bu arada şirketin yeni kablosuz kulaklığı IconX de S Health sitesinde görüldü.



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