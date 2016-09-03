

Samsung ilk Windows 10 temelli hibrid tableti Galaxy TabPro S'i sekiz ay önce sundu. Bu tablet, Dünya genelinde uzmanlardan iyi not alırken, bazı uzmanlar tabletin Microsoft Surface Pro'dan da iyi olduğu söyledi. Görünene göre firma da artık Galaxy TabPro S'in varisi üzerinde çalışmaya başlamakta.







Samsung'un Galaxy TabPro S2'yi önümüzdeki aylarda Windows 10 ile sunacağı iddia ediliyor. Galaxy TabPro S2'nin dört farklı modeli olacak: SM-W728, SM-W727, SM-W723 ve SM-W720. Bunların farklı pazarlar için farklı modeller mi oldukları yoksa farklı donanım düzenlemelerine sahip modeller mi oldukları belli değil. Ancak bu türevlerin bazılarının LTE bağlantısını destekleme ihtimali bulunmakta.







Galaxy TabPro S2'nin ekranı ise 12 inçlik Super AMOLED bir ekran olacağı ve 2160x1440 piksellik çözünürlüğe sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu cihaz, Intel Core M serisi işlemcilerin en sonuncusuna sahip olacak.