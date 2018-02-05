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Samsung'un Varisi Lee Serbest Kaldı

SAMSUNG'UN VARİSİ LEE SERBEST KALDI

Güney Kore`deki rüşvet skandalı sonrası yaklaşık 1 yıldır tutuklu olan Samsung'un varisi Lee Jae-yong tahliye edildi.

Tarih : 05 Şubat 2018, 13:30
Puan Ver : Samsung'un Varisi Lee Serbest Kaldı(6/10)2

Yonhap ajansının haberine göre, Ağustos 2017'de rüşvet suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen Lee temyiz mahkemesine başvurdu. Başvuruyu ele alan temyiz mahkemesi Lee hakkında 2,5 yıl tecilli hapis cezası verilmesine hükmetti.

KAMUOYUNDA ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI

Savcıların 12 yıl hapis cezası talep ettiği Lee hakkında verilen hüküm kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu olan Lee serbest bırakıldı.

Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Lee, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giymişti.

RÜŞVET VERMEKLE SUÇLANDI

Lee, Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükümet üyelerine bağış adı altında rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Babası Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin 2014 yılında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından Lee şirketin kontrolünü fiilen elinde bulunduruyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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