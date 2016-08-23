SAMSUNG'UN SNAPDRAGON 820'Lİ KAPAKLI TELEFONU GÖRÜNDÜ
Kapaklı telefonlar küllerinden doğuyor demek mümkün değil ancak piyasadan silinmediği de bir gerçek.
Kapaklı telefonlar küllerinden doğuyor demek mümkün değil ancak piyasadan silinmediği de bir gerçek. Akıllı telefon üreticileri bazı zamanlarda kapaklı telefonlar piyasaya sürerek bir nevi nabız yokluyor ve niş bir kitleye hitap ediyor. Samsung'un Veyron kod adlı cihazı da güçlü donanımıyla kapaklı telefonları sevenleri kendisine çekecek gibi görünüyor.
Geekbench'te ortaya çıkan bilgilere göre 1,59 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 820 işlemciden güç alan cihazda 4 GB RAM yer alıyor. Cihazda yeni yayınlanmış olan Android 7.0 yerine Android 6.0.1'in bulunmasıysa dikkat çekiyor. Çin pazarına özel kalma ihtimali bulunan telefonun ne zaman duyurulacağı ve satışa sunulacağıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar