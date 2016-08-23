

Kapaklı telefonlar küllerinden doğuyor demek mümkün değil ancak piyasadan silinmediği de bir gerçek. Akıllı telefon üreticileri bazı zamanlarda kapaklı telefonlar piyasaya sürerek bir nevi nabız yokluyor ve niş bir kitleye hitap ediyor. Samsung'un Veyron kod adlı cihazı da güçlü donanımıyla kapaklı telefonları sevenleri kendisine çekecek gibi görünüyor.







Geekbench'te ortaya çıkan bilgilere göre 1,59 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 820 işlemciden güç alan cihazda 4 GB RAM yer alıyor. Cihazda yeni yayınlanmış olan Android 7.0 yerine Android 6.0.1'in bulunmasıysa dikkat çekiyor. Çin pazarına özel kalma ihtimali bulunan telefonun ne zaman duyurulacağı ve satışa sunulacağıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.