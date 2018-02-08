SAMSUNG'UN PATRONU DA POLİS KISKACINDA
Güney Kore polisi, Samsung Electronics'in patronu olan Lee Kun-hee'nin yeni bir soruşturmanın birinci şüphelisi olduğunu duyurdu.
Samsung'un varisi Jay Y. Lee yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle bir yıl hapis yattıktan sonra gözetimli olarak serbest bırakılmasının ardından Polis şimdi Lee'nin babası ve Samsung Electronics'in patronu olan Lee Kun-hee'nin yeni bir soruşturmanın birinci şüphelisi olduğunu açıkladı.
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI
Habertürk'ün haberine göre; Güney Kore polisi, 2014 yılında kalp krizi geçiren Lee'nin 8,2 milyar won (7,5 milyon dolar) vergi kaçakçılığı yaptığından ve bunu yaparken Samsung çalışanlarının banka hesaplarını kullandığından şüpheleniyor.
SAĞLIK PROBLEMLERİNDEN ÖTÜRÜ SORGULANAMAYACAK
Polis, Lee'nin sağlık durumu nedeniyle sorgulanmayacağını belirtirken; soruşturma dosyasının savcılığa gönderileceğini duyurdu. Polisin savcılığa göndereceği dosyada "Samsung patronu Lee Kun-hee ve şirketin diğer 72 yöneticisi tarafından 260 ayrı bankada açılan banka hesaplarıyla 8,2 milyar won vergi kaçırıldığından şüphelenmektedir" yazıldığı belirtildi.
SERBEST BIRAKILMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Lee'nin serbest bırakılması üzerine Güney Koreli siyasetçi Park Yong-jin "Bu hayal kırıklığı yaratan karar, Samsung'un kanunların ve mahkemenin üzerinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi" demişti.
Kaynak: haberinburada
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