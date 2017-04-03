SAMSUNG'UN ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTESİ TÜRKİYE KULLANICILARININ HİZMETİNDE
Samsung, yeni amiral gemi modelleri Galaxy S8 ve Galaxy S8+ piyasaya çıkarmasının yanında online alışveriş platformunu da Türkiye sınırlarındaki müşterilerinin beğenisine sundu.
Yakın zamanda Samsung tarafından tanıtılan amiral gemisi modelleri Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinin hemen yanında kendi online alışveriş platformunu kullanıcıların beğenisine sundu.
Ücretsiz kargo ve 14 gün sürecinde geri gönderim desteklerine sahip online mağaza içersinde şimdilik Galaxy S8/S8+ ön siparişi aktif halde gözüküyor. Fakat yapılan açıklamaya göre Samsung, ilerleyen dönemde ürün gamına birçok yenilik ekleyerek kullanıcıların hizmetinde devam edecek.
Sonuç olarak bu tip online satış platformlarının çoğalması ile ortaya çıkan rekabet ortamı birçok kullanıcının işine yarayacak gibi gözüküyor.
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