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samsung'un katlanan telefonu w2017 tanıtıldı!

SAMSUNG'UN KATLANAN TELEFONU W2017 TANITILDI!

Samsung, birçok sızıntısıyla karşılaştığımız kapaklı üst seviye telefonunu, sonunda Çin'de resmi olarak tanıttı!

Tarih : 04 Kasım 2016, 15:31
Puan Ver : Samsung'un Katlanan Telefonu W2017 Tanıtıldı!(8/10)6


Samsung'un "Veyron" kod adlı bir telefon üzerinde çalıştığını birkaç ay önce öğrenmiştik. Bol sayıda dedikodusuyla karşımıza çıkan ve bilgisi sızan Veyron'u daha önce görme şansı da bulmuştuk. Şimdi ise Samsung, Veyron'u Çin'de W2017 adıyla resmi olarak tanıttı.



Samsung W2017, 4,2 inç ekran, Full HD Super AMOLED, Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, 4GB RAM ile geliyor. 64GB depolamaya ve microSD kart desteğine sahip W2017'nin arka yüzünde 12 megapiksellik bir kamera bulunuyor. f/1,9 diyaframa sahip kamera, 4K video kaydı yapabiliyor. Ön yüzde ise 5 megapiksellik bir kamera var. Çift SIM kart desteğine sahip telefonda 4G LTE bağlantısı bulunuyor.








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