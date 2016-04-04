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samsung'un katlanabilir akıllı telefonu 2017'de piyasada olabilir

SAMSUNG'UN KATLANABİLİR AKILLI TELEFONU 2017'DE PİYASADA OLABİLİR

Samsung'un 2017'de piyasaya sürülmek için çalıştığı katlanabilir akıllı telefon hazırlığında olduğu iddia ediliyor . Cihaz normal durumdayken 7 inçlik bir tablet katlandığında ise 5 inçlik bir telefona dönüşüyor.

Tarih : 04 Nisan 2016, 10:28
Puan Ver : Samsung'un Katlanabilir Akıllı Telefonu 2017'de Piyasada Olabilir(9/10)6


Samsung'un 2017'de piyasaya sürülmek için çalıştığı katlanabilir akıllı telefon hazırlığında olduğu iddia ediliyor . Cihaz normal durumdayken 7 inçlik bir tablet katlandığında ise 5 inçlik bir telefona dönüşüyor.



Son zamanlarda üzerinde çalışılan Samsung'un katlanabilir telefonu gerçeğe dönüşebilir. Güvenilir kaynaklara göre ”Smartlet” olarak adlandırılan cihaz 2017 yılında piyasaya sürülmesi için seri üretime başlanacak.



Smartlet açıldığında bir telefona dönüşebilen katlanabilir bir akıllı telefon olarak ifade ediliyor. Samsung Display yöneticisi Lee Chang-hoon, katlanabilir OLED gelişiminin planladıkları gibi devam ettiğini ve seri üretime geçişi planladıklarını söyledi.



Akıllı telefon ve tablet olarak kullanılabilecek katlanabilir yeni ürünün ismi henüz belli değil.  ETNews, normal durumdayken 7 inçlik bir tablet olarak kullanılabilecek cihazın katlandığında ise 5 inçlik bir akıllı telefona dönüşeceğini söylüyor. Gelen bazı haberlere göre Samsung cihazı Snapdragon 620 ve Snapdragon 820 ile test ediyor. Bunun yanında cihazın 3GB RAM, microSD kart yuvası ve çıkarılamayan bir pile sahip olacağı söyleniyor. Samsung ise bu söylentilere henüz cevap vermiş değil. Sonuç olarak biz tüketicilere arkamıza yaslanıp sonucu beklemek düşüyor.



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