Uzun süredir Note 7 belasıyla uğraşan Samsung diğer akıllı telefonlarını geliştirmek için de çalışmalarını aksatmadan devam ediyor, yeni odak ise orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlara parmak izi okuyucusu eklemek.



Uzun süredir Note 7 belasıyla uğraşan Samsung diğer akıllı telefonlarını geliştirmek için de çalışmalarını aksatmadan devam ediyor, yeni odak ise orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlara parmak izi okuyucusu eklemek.



Son dönemde Samsung'un parmak izi okuyucu konusunda FPC ve Synaptics gibi firmalarla çalıştığı biliyor. Bu firmaların yanı sıra yerel (Koreli) firmalarla da çalışan Samsung'un parmak izi okuyucu konusunda daha az işlemci tüketimi gerçekleştiren cihazlar peşinde olduğu kesin. Bu yeni parmak izi okuyucuları giriş ve orta seviye akıllı telefonlarına koyması beklenen firmanın bu kategorilerdeki ürünleri daha cazip hale getirerek kullanıcıların deneyimini arttırması bekleniyor.



Yerel Firmalara Yönelim



Samsung'un yeni geliştirdiği parmak izi okuyucularını yerel firmalardan sağlamak istemesinin başlıca sebebi fiyat. Yurt dışından getireceği ürünlerin maliyeti sahip olduğu patentler yüzünden biraz külfetli. Firmanın geliştirdiği kendi çözümü ise maliyet konusunda sorunu çözecekmiş gibi gözüküyor. Samsung 2017 yılı için giriş ve orta seviye akıllı telefonlarında 2 ila 3 milyon arası parmak izi okuyucu kullanacak.



Her çeyrek ortalama 70 milyon akıllı telefon satan Samsung. 2017 ilk çeyrek içerisinde 3 milyon parmak izi okuyucuyu sipariş etmesi hiç şaşırtıcı değil. Bu parmak izi okuyucuları rakamlara bakıldığında giriş seviyesi akıllı telefonlardan çok orta seviye modellerde kullanılacak gibi gözüküyor. Bakalım Note 7 felaketi sonrasında kendini toparlamaya çalışan Samsung nasıl bir yol izleyecek?



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