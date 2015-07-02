Samsung'un tek parça metal gövdeyi ilk kez denediği seri olan Galaxy A serisine yeni bir üye ekleniyor.



Samsung'un tek parça metal gövdeyi ilk kez denediği seri olan Galaxy A serisine yeni bir üye ekleniyor. FCC sertifikası alırken görüntülenen Samsung Galaxy A8, şimdiye kadar piyasaya çıkan en ince Samsung akıllı telefon unvanına sahip olacak. Henüz piyasaya çıkmayan Galaxy A8'in teknik özellikleri ve ilk videosunu haberimizde bulabilirsiniz. Galaxy A8 karşınızda.



Ülkemizde de satılan Galaxy A serisinin yeni üyesi Samsung Galaxy A8'in teknik özellikleri, fotoğrafları ve videosu ortaya çıktı. Galaxy A3, A5 ve A7 modelleriyle tanıdığımız seri A6, A8 ve A9 modelleriyle karşımza çıkacak. İlk üye Galaxy A8 olacak. Galaxy A8'in en önemli özelliği, şimdiye kadar Samsung'un ürettiği akıllı telefonlar arasında en incesi olması. Samsung Galaxy A8'in kalınlığı sadece 5.9 mm.



Metal çerçeveli Samsung Galaxy A8'de 5.7 inç büyüklüğünde ve 1080×1920 yani Full HD çözünürlüğe sahip bir ekran var. 64-bit mimariye sahip 8 çekirdekli Snapdragon 615'den güç alan Galaxy A8'de 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 3050 mAh batarya, 16 MP arka kamera ve Android 5.1 Lollipop işletim sistemi var. FCC sertifikasını alan Samsung Galaxy A8 modeli ilk etapta Çin'de ardından diğer ülkelerde satışa çıkacak. Cihazın fiyatı henüz belli değil.



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