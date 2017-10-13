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samsung'un ceo'su Kwon Oh-hyun istifa etti

SAMSUNG'UN CEO'SU KWON OH-HYUN İSTİFA ETTİ

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung Electronics'in CEO'su Kwon Oh-hyun, istifa etti.

Tarih : 13 Ekim 2017, 13:30
Puan Ver : Samsung'un Ceo'su Kwon Oh-Hyun İstifa Etti(5/10)7


Samsung'un Başkan Yardımcısı ve veliahtı Lee Jae-yong, Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından şirkette daha büyük görevler alması beklenen Kwon Oh-hyun istifa etti. REKOR DÜŞÜŞ BEKLENİYOR



Samsung Electronics CEO'su ve Başkan Yardımcısı Kwon Oh-hyun yönetimden istifa etme kararı aldığını açıkladı. Kwon yaptığı açıklamada yeni bir liderin görevi devralmasını zamanının geldiğini belirterek, "Genç bir liderliğin zorluklara daha iyi yanıt olacağına inanıyorum" diye konuştu. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung son çeyrek rakamlarında rekor bir düşüş bekliyor. Ülke basınında yer alan haberlerde istifanın nedeni olarak da bu durum gösteriliyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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