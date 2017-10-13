Dış Ticaret Değer Endeksleri Arttı
Samsung'un Ceo'su İstifa Etti
Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Duyurdu: Ohal Uzatılacak
Gökhan Sonunda İsyan Etti: Ben Nasıl Müzmin Sakatım?
Metin Topuz Ailesi Ve Avukatıyla Görüştürülmedi İddiasına Başsavcılıktan Yalanlama
İstanbul Merkezli 15 İlde Fetö Operasyonu: 53 Gözaltı
Merkez Bankası: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Fenerbahçe, Soldado İçin En Az 7,5 Milyon Euro Ödemiş
Aykut Kocaman'dan Beklenmedik Volkan Kararı
Türk Beyaz Eşya Devi, Sırbistan'da Fabrika Kuracak
İşte Yeni İphone'ların Türkiye Satış Fiyatı
Tekmeci Saldırganın Avukatından Skandal Savunma! Müstehcenlikle Suçladı
İrem Sak'ın Aleyna Tilki Taklidi, İzleyenleri Kendine Hayran Bıraktı
Uluslararası Kurum Ve Kuruluşlar, Türkiye'nin Büyüme Taleplerini Artırdı
Bitcoin, 5 Bin 850 Doları Aştı
Emlak Ve Özel İletişim Vergisine İndirim Yapıldı
Mehmetçik'in Katıldığı İdlib Operasyonunda, Sınır Ötesinden İlk Kare Geldi
Hükümet, Türk İş Adamları İçin Afrika Fonu Kuruyor
Merkez Bankası, Şirketlere Ellerindeki Dövizi Sorabilecek
Akıncı Üssü'nden Kaçan Darbeci Hainler, Tarlada Böyle Kıstırılmış!

Samsung'un CEO'su İstifa Etti

SAMSUNG'UN CEO'SU İSTİFA ETTİ

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung Electronics'in CEO'su Kwon Oh-hyun, istifa etti.

Tarih : 13 Ekim 2017, 13:30
Puan Ver : Samsung'un Ceo'su İstifa Etti(10/10)6

Samsung'un Başkan Yardımcısı ve veliahtı Lee Jae-yong, Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından şirkette daha büyük görevler alması beklenen Kwon Oh-hyun istifa etti. REKOR DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Samsung Electronics CEO'su ve Başkan Yardımcısı Kwon Oh-hyun yönetimden istifa etme kararı aldığını açıkladı. Kwon yaptığı açıklamada yeni bir liderin görevi devralmasını zamanının geldiğini belirterek, "Genç bir liderliğin zorluklara daha iyi yanıt olacağına inanıyorum" diye konuştu. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung son çeyrek rakamlarında rekor bir düşüş bekliyor. Ülke basınında yer alan haberlerde istifanın nedeni olarak da bu durum gösteriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Samsung  Un  Ceo  Su  İstifa  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER