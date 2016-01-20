Apple ve Samsung arasında yıllardır devam eden patent davalarında yeni bir gelişme yaşandı. Bazı Samsung cihazlarına satış yasağı getirildi.



Bir yönetmen olsam 2011 yılından bu yana Samsung ve Apple arasında Amerika'da devam eden patent davalarını kesinlikle beyaz perdeye taşırdım. Yaklaşık iki ay boyunca dünya devi şirketler arasında gerçekleşen anlaşma ve Samsung'un yarım milyar dolar ödeme yapmasıyla davaların artık kökten bittiği sanılıyordu, ancak sahneye bir kez daha ABD Bölge Yargıcı Lucy Koh çıkarak birçok Samsung cihazının satışına yasak getirdi.







Satışına yasak getirilen cihazlar şunlar: Admire, Galaxy Nexus, Galaxy Note, Galaxy Note 2, Galaxy S2, Galaxy S2 Epic 4G Touch, Galaxy S2 Skyrocket, Galaxy S3 ve Stratosphere.