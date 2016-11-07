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samsung'un başı beladan kurtulamıyor

SAMSUNG'UN BAŞI BELADAN KURTULAMIYOR

Bu yıl Samsung açısından iyi bir yıl olmadı. Galaxy Note 7'nin kendi kendine patlayıp yanmasından dolayı, ürünün üretimini tamamen iptal edip, satılan ürünleri geri çağırdılar ve 2,3 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir rakam zarar ettiler.

Tarih : 07 Kasım 2016, 10:25
Puan Ver : Samsung'un Başı Beladan Kurtulamıyor(5/10)2


Bu yıl Samsung açısından iyi bir yıl olmadı. Galaxy Note 7'nin kendi kendine patlayıp yanmasından dolayı, ürünün üretimini tamamen iptal edip, satılan ürünleri geri çağırdılar ve 2,3 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir rakam zarar ettiler.



Samsung, Galaxy Note 7'nin ardından şimdi de 2,8 milyon adet çamaşır makinesini, patladığı gerekçesiyle geri çağırıyor. Bu kararı vermelerinin sebebi 730 adet çamaşır makinesinin patladığının ve bundan 9 kişinin yaralandığı ile ilgili raporlar oldu.



Geri çağırılan çamaşır makineleri, Mart 2011 ve Kasım 2016 arasında Amerika'da satılan 34 değişik modeli kapsıyor.



Samsung müşterilerine yardımcı olmak için üç değişik alternatif sunuyor; isteyen müşterilerine evde ücretsiz tamir imkanıyla birlikte üretici garantisinin bir yıl daha uzatılması, Samsung olsun veya olmasın yeni bir makine alımında indirim ile birlikte eski makinenin demontajı ve yenisinin ücretsiz montajı, son olarak da geri çağırılma olduğu dönemde 30 gün içinde makine satın alınmışsa ücretin tamamını geri vermeyi öneriyor.



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