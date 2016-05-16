

Samsung'un bu yıl yakaladığı başarı firma için yeni bir çıta olarak belirlenirken 2017 yılında bu başarının aşılması bekleniyor. Bu amaç için çalışmalarına şimdiden başlayan Samsung pek çok yeni model ve amiral gemisi üzerinde çalışmalarını sürdürürken 2017 yılında marka ile ilgili detaylı pek çok iddia ortaya atılmış durumda.







2017 yılında 5 farklı model ile amiral gemisi olarak piyasaya çıkmaya hazırlanan Samsung'un bu doğrultuda yeni telefon modellerini çok daha kapsamlı bir hale getirmek istediği konuşuluyor.







Samsung Galaxy S8, S8 Edge, Galaxy Note 7, Note 7 Edge ve Galaxy X Modelleri ile piyasaya giriş yapması beklenen Samsung için şu ana kadar herhangi bir sürpriz olmazken 2017 yılında en çok dikkat çeken telefon Galaxy X modeli olacak. Zira Galaxy S ve Note serisi her yıl Samsung tarafından kullanıma sunulurken bu konuda Galaxy X modeli bir yenilik olacak.







Konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre katlanılabilir ekranı ile farklı bir şekilde kullanım deneyimi sunacak Galaxy X modeli özel yapısı ve tasarımıyla 2017 yılının en çok dikkat çeken cihazlarından birisi olmaya şimdiden aday. Cihaz ile ilgili detay şu an için bilgi almak mümkün olmasa da önümüzdeki dönemlerde cihaz ile ilgili pek çok detay sızdırılacaktır. Cihaz ile ilgili bugüne kadar öğrenilen tek bilgi Galaxy X modelinin sadece sınırlı satış bölgelerinde kullanıcılar ile buluşacağı oldu.