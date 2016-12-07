

Dünya devi Samsung'un 2 milyonluk teklifini elinin tersiyle iten Megastar Tarkan, reklam teklifi sunan Samsung'tan 5 milyon lira isteyerek kendi şartını sundu.







Teknoloji ve akıllı telefon ürünlerinde dünyanın en başta gelen şirketlerinden Samsung, Türkiye'de reklam sektöründe yeni ürünleri için Megastar Tarkan'ın kapısını çaldı.Reklamda oynaması için Tarkan'a 2 milyon lira teklif eden Samsung, beklediği cevabı alamadı.Yaşanan gelişmelerde ise gelen teklife Tarkan'ın cevabı ise düşünmeden “Hayır” oldu.Tarkan'ın reklam teklifini kabul etmeme nedeni ise fiyatı az bulduğu oldu.







Reklam Gelirlerinde Rekortmen Tarkan !







Rusya'ya yönelik reklam filmlerinde oynayan Tarkan, Narenciye Tanıtım Grubuyla yaptığı anlaşmalar ve reklam gelirleriyle şimdiye kadar 48 milyon lira kazanarak bu alanda büyük bir gelir elde etti.Reklam anlaşması biten Tarkan'a birçok büyük şirketten reklam teklifi gelirken ünlü sanatçının ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.







kaynak:erbaahavadis