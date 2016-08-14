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samsung'un 100 tb'lık ssd ünitesi yolda!

SAMSUNG'UN 100 TB'LIK SSD ÜNİTESİ YOLDA!

Samsung, V-NAND yapısı ile güçlendirdiği 32 TB'lık SSD üniteyi tanıttı. Ancak Güney Koreli teknoloji devi, çok daha büyük bir balığın peşinde.

Tarih : 14 Ağustos 2016, 10:59
Puan Ver : Samsung'un 100 Tb'lık Ssd Ünitesi Yolda!(0/10)


Güney Koreli teknoloji devi, 2.5 inçlik 32 TB kapasiteli SSD'yi (Solid State Drive) resmen kamuoyu ile paylaştı. PM1633a kod adıyla satışa sunulacak donanım, dünyanın en yüksek kapasiteli SSD ünitesi olacak.



Aslında Seagate, 3.5 inçlik 60 GB bir üniteyi birkaç hafta önce basın mensuplarına tanıtmıştı. Lakin söz konusu cihaz, 3.5 inç boyutunda ve ticari olarak piyasaya ile buluşması uzun zaman alacak. Seagate, söz konusu diskin ticari kullanımı hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.



Samsung'un 32 TB'lık SSD ünitesi, üç aşamalı bir planın ilk adımı. Seri üretim 2017 yılı başında başlayacak ve Şubat ayı ile birlikte, kullanıcılar, bu muazzam teknoloji mucizesi ile buluşabilecek.



Güney Koreli devin, planının üç aşamalı olduğunu söylemiştik. Samsung, en geç 2020 yılına kadar, 100 TB'lık SSD yongalarını teknoloji dünyasına kavuşturacak.



32 TB'lık ünite, 800Mbps I/O kapasitesi sunuyor. 1,500 MB/saniye okuma ve 900 MB/saniye yazma hızı ilgi çeken özellikler arasında.



Cihaz,  V-NAND'in temel mimarisiyle inşa edilmiş. Donanımın fiyatı ise henüz belirsiz.








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