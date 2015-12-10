

Güney Koreli teknoloji devi bu sefer yeni kamera teknolojisiyle gündemde. Firma ABD patent ofisine Duo Pixel isimli yeni bir kamera teknolojisiyle başvurdu. Samsung'un yeni kamera teknolojisine ait ilk bilgiler haberimizde.



Şu sıralar Samsung tarafında işler oldukça yoğun. Firmadan iki ve belki daha fazla akıllı telefon bekleniyor. İlk olarak Galaxy S7 modelini beklediğimiz Samsung, bu telefonu farklı versiyonlar ile satışa sunacak. Galaxy S7 Edge bunlardan biri. Diğer iddia ise tıpkı Xperia Z5 Premium gibi kamera odaklı bir Galaxy S7 versiyonu. İşte söz konusu bu kamera odaklı Galaxy S7 versiyonunu destekleyecek bir patent başvurusu ile karşınızdayız.



Samsung, geçtiğimiz haftalarda Britecell isimli yeni teknolojisiyle gündeme gelmişti. Samsung'un yazılım tarafından da desteklediği Britecell teknolojisinin pabucu erkenden dama atılabilir. Çünkü yeni bir kamera teknolojisi görüldü. Bu teknoloji Duo Pixel olarak adlandırılıyor. Şimdilik bu teknolojinin detayları belli değil ancak Samsung, “Duo Pixel” kelimesinin ticari haklarını almak için başvuruda bulundu.



Duo Pixel teknolojisinin 2016'nın ilk çeyreğinde duyurulacak Galaxy S7 versiyonlarından biriyle alakası olabilir. Firmadan kamera konusunda önemli bir atılım bekleniyor. 20 MP çözünürlüğünde RGBW pikseller ile desteklenen kameranın daha gelişmiş bir versiyonu Galaxy S7'de muhtemelen karşımıza çıkacak. Apple ve Sony tarafında kamera konusunda yapılan önemli atılımlar Samsung'u bu konuda bir iyileştirmeye zorlamış gibi duruyor. İlgili başvuruya ait ekran alıntısı aşağıda yer alıyor.



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