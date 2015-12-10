O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

samsung'tan yeni kamera teknolojisi: duo pixel

SAMSUNG'TAN YENİ KAMERA TEKNOLOJİSİ: DUO PİXEL

Güney Koreli teknoloji devi bu sefer yeni kamera teknolojisiyle gündemde. Firma ABD patent ofisine Duo Pixel isimli yeni bir kamera teknolojisiyle başvurdu. Samsung'un yeni kamera teknolojisine ait ilk bilgiler haberimizde.

Tarih : 10 Aralık 2015, 09:47
Puan Ver : Samsung'tan Yeni Kamera Teknolojisi: Duo Pixel(9/10)9


Güney Koreli teknoloji devi bu sefer yeni kamera teknolojisiyle gündemde. Firma ABD patent ofisine Duo Pixel isimli yeni bir kamera teknolojisiyle başvurdu. Samsung'un yeni kamera teknolojisine ait ilk bilgiler haberimizde.



Şu sıralar Samsung tarafında işler oldukça yoğun. Firmadan iki ve belki daha fazla akıllı telefon bekleniyor. İlk olarak Galaxy S7 modelini beklediğimiz Samsung, bu telefonu farklı versiyonlar ile satışa sunacak. Galaxy S7 Edge bunlardan biri. Diğer iddia ise tıpkı Xperia Z5 Premium gibi kamera odaklı bir Galaxy S7 versiyonu. İşte söz konusu bu kamera odaklı Galaxy S7 versiyonunu destekleyecek bir patent başvurusu ile karşınızdayız.



Samsung, geçtiğimiz haftalarda Britecell isimli yeni teknolojisiyle gündeme gelmişti. Samsung'un yazılım tarafından da desteklediği Britecell teknolojisinin pabucu erkenden dama atılabilir. Çünkü yeni bir kamera teknolojisi görüldü. Bu teknoloji Duo Pixel olarak adlandırılıyor. Şimdilik bu teknolojinin detayları belli değil ancak Samsung, “Duo Pixel” kelimesinin ticari haklarını almak için başvuruda bulundu.



Duo Pixel teknolojisinin 2016'nın ilk çeyreğinde duyurulacak Galaxy S7 versiyonlarından biriyle alakası olabilir. Firmadan kamera konusunda önemli bir atılım bekleniyor. 20 MP çözünürlüğünde RGBW pikseller ile desteklenen kameranın daha gelişmiş bir versiyonu Galaxy S7'de muhtemelen karşımıza çıkacak. Apple ve Sony tarafında kamera konusunda yapılan önemli atılımlar Samsung'u bu konuda bir iyileştirmeye zorlamış gibi duruyor. İlgili başvuruya ait ekran alıntısı aşağıda yer alıyor.



Apple OLED ekran için JDI ile anlaşabilir!








Etiketler: Samsung  Tan  Yeni  Kamera  Teknolojisi  Duo  Pixel    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER