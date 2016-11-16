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samsung'tan, yapımcılara tizen çağrısı!

SAMSUNG'TAN, YAPIMCILARA TİZEN ÇAĞRISI!

Samsung, fazla tercih edilmeyen Tizen temelli akıllı telefonlar için geliştiricilere çağrıda bulundu ve ciddi ödüller vadetti.

Tarih : 16 Kasım 2016, 10:02
Puan Ver : Samsung'tan, Yapımcılara Tizen Çağrısı!(5/10)6


Samsung, fazla tercih edilmeyen Tizen temelli akıllı telefonlar için geliştiricilere çağrıda bulundu ve ciddi ödüller vadetti.



Samsung, Tizen temelli akıllı cihazlara yatırım yapmaya kararlı. Tamamen kendi geliştirdiği bir işletim sistemi olan Tizen, eğer gereken desteği bulursa Android ve Apple iOS platformları için kaliteli bir alternatif olmaya aday. Öyle ki Güney Koreli teknoloji devi, ilk etapta, Tizen Mobile App Incentive Program (Tizen Mobil Uygulama Teşvik Programı) projesi için 10 milyon doları gözden çıkardı.



Samsung, teşvik programını lafta bırakmıyor. İşletim sisteminde, popülerlik açısından ilk yüzde bulunan uygulamaların geliştiricilerine, kişi başına 10.000 dolar ödeyecek.



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Her ne kadar teknoloji devi itiraf etmese ve Google ile stratejik ortaklığını da sürdürse de, Amerikalı dostunun bazı eylemlerinden rahatsız. Samsung'dan sızan dedikodular, Google'ın işbirliğinin şartlarını yeterince hızlı getirmediği ve Nexus ve Pixel gibi modellere aşırı öncelik verdiğinden rahatsızlık duyulduğu yönünde. Üstelik Google, Pixel projesinde tekliflere rağmen Güney Koreli ile birlikte çalışmayı kabul etmemiş. Galaxy Note 7 de piyasadan silinmişken, Pixel XL gibi cihazlar, sektörü ele geçiriyor. Anlaşmazlık sadece söylenti olsa da, gerçek olma olasılıkları, dışarıdan bakılınca yüksek gözüküyor. Lakin kesin ibareler kullanmamız en azından şimdilik mümkün değil.



Şirket ilk etapta Z1, Z2 ve Z3 serilerini Tizen ile donatacak. Gerisini ise zaman gösterecek. Zira geliştiricilerin ve kullanıcıların, bilhassa Note 7 faciasından sonra Z serisine ne kadar ilgi göstereceği dev bir soru işareti.



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Etiketler: Samsung  Tan  Yapımcılara  Tizen  Çağrısı    haber

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