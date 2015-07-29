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samsung'tan telefonu şarj eden monitör

SAMSUNG'TAN TELEFONU ŞARJ EDEN MONİTÖR

Akıllı telefonların yapabilecekleri işlemler artıkça onu artarak kullanmaya devam ederiz. Bu durum cihazlar için şar sorununu ortaya çıkarmakta. Samsung'da bu soruna bir çözüm yolu daha üreterek telefonların kablosuz şarj edilebildiği dünyanın ilk monitörünü üretti.

Tarih : 29 Temmuz 2015, 10:06
Puan Ver : Samsung'tan Telefonu Şarj Eden Monitör(9/10)11


Akıllı telefonların yapabilecekleri işlemler artıkça onu artarak kullanmaya devam ederiz. Bu durum cihazlar için şar sorununu ortaya çıkarmakta. Samsung'da bu soruna bir çözüm yolu daha üreterek telefonların kablosuz şarj edilebildiği dünyanın ilk monitörünü üretti.



Akıllı telefonların kullanım alanları kişiden kişiye farklılıklar gösterebilmektedir. Kimileri iş için, kimileri oyun için, bazıları iletişim için kullanırlar. Tabi bunların hepsini de yapanlar da mevcut. Bu kadar geniş kullanım alanlarına sahip cihazları dolayısı ile sıklıkla kullanırız. Bu durum şarj sorununu gündeme getiriyor. Yanlarında taşınılan şarj cihazları, taşınabilir şarj aletleri vb. Samsung önemli bir adım atarak kullanıcının telefonunu önündeki ekrandan kablosuz şarj edebilmesine olanak sağlayan yeni bir monitör üretti.



Samsung'un Full HD çözünürlükteki 24 inç Samsung S24E370DLve 27 inçS27E370DSmonitörleri, önündeki platforma konulan cep telefonlarını kablo olmadan şarj edebiliyor. Ortaya konan teknoloji devinin ne kadar ileride bir teknik ekipmanla çalıştığını gösteriyor. Bu dünyanın ilk kablosuz şarj edilebildiği dünyanın ilk monitörünü üretmiş oldu.

Üzücü haber ise bu teknolojinin tüm cihazlar için desteklemediği. Desteklediği ürünler ise Samsung‘un son harikalarıGalaxy S6ve Galaxy S6 Edgeakıllı telefonlarına uyumlu olarak karşımıza çıkıyor. En azından yeni bir cihaz alırken bu özellikler dikkate alınmaya değer olacak.

Samsung'un televizyon konusunda akıllı telefon sektörüne göre daha başarılı olduğunu söylemek gerekir. Öyle ki son televizyonun da görüntüleme sisteminde bazı değişiklikler yaparak gözü daha az yoruyor olması sağlanıyor.



Instagram tasarımını yeniliyor!

 






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