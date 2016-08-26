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samsung'tan s-pen destekli yeni tablet geliyor!

SAMSUNG'TAN S-PEN DESTEKLİ YENİ TABLET GELİYOR!

Hayli durağan olan tablet bilgisayar pazarı, Samsung'un yeni S-Pen destekli modeliyle hareketlenebilir. İşte detaylar.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 10:16
Puan Ver : Samsung'tan S-Pen Destekli Yeni Tablet Geliyor!(0/10)


Hayli durağan olan tablet bilgisayar pazarı, Samsung'un yeni S-Pen destekli modeliyle hareketlenebilir. İşte detaylar.



 



Son zamanlarda pek bir yenilik göremediğimiz tablet bilgisayar tarafında Samsung kolları sıvamış durumda. Yeni bir modelin hazırlığında olan Güney Koreli devden yeni bilgiler var.



S-Pen destekli yeni tablet geliyor!



Önümüzdeki ay Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2016'da Samsung'un yeni bir tablet bilgisayar duyuracağı söyleniyor. İddiaların kaynağı firmanın basına sızan kullanım kılavuzlarına dayanıyor. Kullanım kılavuzunda S-Pen isimli dokunmatik (stylus) kalem desteğine sahip olan bir tablet bilgisayar dikkat çekiyor.



Tıpkı Galaxy Note serisinde olduğu gibi gövdesinde kalem taşıyan yeni tablet merakla bekleniyor. Aslında bu Samsung tarafında bir ilk olmayacak. SM-P580 ve SM-P585 olarak beklenen yeni tablete ilişkin görsellere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.



Söz konusu yeni cihaza ilişkin en gerçekçi tahmin, bu yılın başında duyurulan Galaxy Tab A 10.1 modelinin küçük versiyonu olacağı yönünde. Ancak ekran boyutunun ne olacağı henüz kesin değil. Görsellerden anlaşılan tek ve en önemli detay S-Pen kalem desteği. Yeni cihazın detaylarını IFA 2016 kapsamında sizlere aktaracağız.



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