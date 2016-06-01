

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, SSD mimarisinde inanılması güç bir başarıya imza attı.



Samsung, dün akşam yaptığı açıklama itibariyle, yeni bir SSD birimin üretime geçirileceğini açıkladı. Güney Koreli üreticinin yeni geliştirdiği saklama kapasitesi, standart bir puldan daha küçük olmasına karşın 512 GB gibi akılmaz bir kapasite sunuyor.



PM971-NVMe kod adıyla tanıtılan ürün; 20mm x 16mm x 1.5mm ölçülerinde ve sadece ve sadece 1 (yazıyla ‘bir') gram ağırlığında.



Yonganın minik boyutları onun yavaş olacağı anlamına da gelmiyor. Samsung PM971-NVMe, 1,5 GBps okuma ve 800 MBps yazma hızına sahip.



PM971-NVMe, 20 nanometrelik NAND yongası üstüne inşa edilirken, 4 GB LPDDR4 RAM ön belleğe sahip.



Güney Koreli şirket, söz konusu ürünün, PC ve diğer akıllı cihazlarla nasıl bir ara birim ile iletişim kuracağını açıklamıyor. 2016'nın son çeyreğinde satışa sunulacak teknoloji harikasının fiyatı da henüz belli değil. Samsung The PM971-NVMe, 512 GB'lık sürümünün yanı sıra, 128 GB ve 256 GB'lık model seçenekleriyle de satışa sunulacak.



Samsung, 2015 yılında küçük çaplı bir gerileme dönemine girdi. Şirket hala fazlasıyla kar elde ediyor; 2015 yılı rakamları, 22.1 milyar dolar kar ve 305 milyar dolar geliri işaret ediyor. Yine de yüzde 10 seviyesinde gerileyen dünya çapındaki şirket, başarılarını tepe noktaya taşımak için PM971-NVMe gibi ürünlere yatırım yapıyor.



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