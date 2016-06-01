O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

samsung'tan pul büyüklüğünde 512 gb ssd!

SAMSUNG'TAN PUL BÜYÜKLÜĞÜNDE 512 GB SSD!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, SSD mimarisinde inanılması güç bir başarıya imza attı.

Tarih : 01 Haziran 2016, 10:05
Puan Ver : Samsung'tan Pul Büyüklüğünde 512 Gb Ssd!(6/10)4


Güney Koreli teknoloji devi Samsung, SSD mimarisinde inanılması güç bir başarıya imza attı.



Samsung, dün akşam yaptığı açıklama itibariyle, yeni bir SSD birimin üretime geçirileceğini açıkladı. Güney Koreli üreticinin yeni geliştirdiği saklama kapasitesi, standart bir puldan daha küçük olmasına karşın 512 GB gibi akılmaz bir kapasite sunuyor.



PM971-NVMe kod adıyla tanıtılan ürün; 20mm x 16mm x 1.5mm ölçülerinde ve sadece ve sadece 1 (yazıyla ‘bir') gram ağırlığında.



Yonganın minik boyutları onun yavaş olacağı anlamına da gelmiyor. Samsung PM971-NVMe, 1,5 GBps okuma ve 800 MBps yazma hızına sahip.



PM971-NVMe, 20 nanometrelik NAND yongası üstüne inşa edilirken, 4 GB LPDDR4 RAM ön belleğe sahip.



Güney Koreli şirket, söz konusu ürünün, PC ve diğer akıllı cihazlarla nasıl bir ara birim ile iletişim kuracağını açıklamıyor. 2016'nın son çeyreğinde satışa sunulacak teknoloji harikasının fiyatı da henüz belli değil. Samsung The PM971-NVMe, 512 GB'lık sürümünün yanı sıra, 128 GB ve 256 GB'lık model seçenekleriyle de satışa sunulacak.



Samsung, 2015 yılında küçük çaplı bir gerileme dönemine girdi. Şirket hala fazlasıyla kar elde ediyor; 2015 yılı rakamları, 22.1 milyar dolar kar ve 305 milyar dolar geliri işaret ediyor. Yine de yüzde 10 seviyesinde gerileyen dünya çapındaki şirket, başarılarını tepe noktaya taşımak için PM971-NVMe gibi ürünlere yatırım yapıyor.



Honor 8 önümüzdeki ay tanıtılabilir








Etiketler: Samsung  Tan  Pul  Büyüklüğünde  512  Gb  Ssd    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER