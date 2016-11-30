

Güney Koreli Teknoloji Devi Samsung, Lenovo'yu satın almaya yönelik yürüttüğü operasyonlar hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.



Galaxy Note 7 skandalı nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiren Samsung, Lenovo'yu satın alacağı yönündeki dedikodular hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Güney Koreli Teknoloji devi, iddiaların çoğunun asılsız olduğunu savundu. Rivayetlere göre Samsung, milyarlarca doları gözden çıkarmıştı ve Lenovo'nun çoğunluk hissesini satın almak üzere idi.



Ne var ki Uzak Doğulu şirket, ne HP (Hewlett Packard) ne de Lenovo için, yakın zamanda herhangi bir operasyonda bulunmayacağını açıkladı. İddialara göre şirket, 2 ay boyunca yoğun bir pazarlık sürecinde bulunsa da, son aşamada satın alımdan vazgeçmiş. Bu aşamada, Lenovo'nın çok yüksek fiyat talebinde bulunması etkili olmuş.



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Samsung'un Lenovo'yu alım işleminden vazgeçmesi, özellikle kişisel bilgisayar satışlarının dikey düşüş ile karşılaşması nedeniyle gerçekleşmiş. Eh pek de haksız sayılmazlar zira, laptop ve masaüstü PC satışları son iki yılda yüzde 30 seviyesinde gerileme gösterdi.



Gerçi dev şirket, sadece günümüzü değil, tüm geçmişi de inkar ediyor. Uzak Doğulu üretici, masaüstü ve dizüstü PC alanında dahi, önceden, satın alım eylemlerinde bulunduğunu inkar ediyor. Yine de sızan dedikodular, Samsung'un son ana kadar elindeki tüm kozları oynadığı ama istediği rakamlara ulaşan bir teklifle karşılaşmadığı için geri adım attığı yönünde.



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