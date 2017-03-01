Lg G6 Tanıtıldı! Detaylar İçin Tıklayın!
Nokia 3310 Klasik Bir Nokia Olarak Geri Döndü
Galaxy Tab S3 Fiyatı Belli Oldu!
Apple'ın 5 Milyar Dolarlık Yeni Ofisi Nisan'da Açılıyor
Playstation Vr Rakiplerine Fark Attı
Sony Xperia Xz Premium Tanıtıldı!
Samsung'tan Kalem Gibi Kalem
2017'nin En Başarılısı Beşiktaş
Elektrikte Serbest Tüketici Sayısı 3 Milyonu Aştı
2'nci El Otoya 200 Milyonluk Avm
Toki'den Yönetmelik Değişikliği
71 Yaşındaki Ajda Pekkan Anne Olmak İstiyor
Acilen Yeni Antibiyotikler Gerekiyor
İstanbul'da Deniz Trafiğine Sis Engeli
Moskova Ve Ankara Arasında S-400 Füze Pazarlığı Bitmedi
'evet' Cephesinde 'bayrak' Ayrılığı
İstanbul'da Sis Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi
Bakan Özlü'den Flaş Kosgeb Açıklaması
Nusaybin'de 3 Pkk'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Oscar Skandalının Nedeni Ortaya Çıktı

samsung'tan kalem gibi kalem

SAMSUNG'TAN KALEM GİBİ KALEM

Samsung'tan kalem gibi kalem geliyor. Firma S Pen'ler için yeni ve klasik bir tasarıma geçiyor. S Pen'ler artık standart bir kurşun kalem gibi gözükecek.

Tarih : 01 Mart 2017, 09:51
Puan Ver : Samsung'tan Kalem Gibi Kalem(7/10)8


Samsung'tan kalem gibi kalem geliyor. Firma S Pen'ler için yeni ve klasik bir tasarıma geçiyor. S Pen'ler artık standart bir kurşun kalem gibi gözükecek.



Mobile World Congress, Nokia 3310'un yeni versiyonunun duyurulmasıyla bir nostalji akımına sahne oldu. Etkinlikte çok büyük duyurular yapmayan Samsung da bu nostalji havasına katkı yapacak bir cihazını tanıttı. Samsung'tan kalem gibi kalem geliyor dersek doğru demiş oluruz.



Samsung'un tablet ve telefonlarında kullandığı S Pen her ne kadar gerçek bir kaleme yakın bir his veriyorsa da görüntüsünün alıştığımız kurşun kalem görüntüsünden farklı olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Samsung bunu değiştirmek için Alman kalem üreticisi Staedtler ile ortaklık yapmış. Ortaya da hepimizin bir bakışta tanıyacağı, hayatının bir döneminde mutlaka eline geçmiş olan bilindik sarı-siyah kurşun kalem görünümünde bir S Pen çıkmış.



Dış görünüşü dışında bu yeni S Pen'in daha önceki modellerden hiçbir farkının olmadığını belirtelim. Cihazın ne zaman çıkacağı ya da fiyatı da henüz belirtilmedi.



Google Assistan, Nougat ve Marshmallow için hizmete geliyor








Etiketler: Samsung  Tan  Kalem  Gibi  Kalem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER