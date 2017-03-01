Samsung'tan kalem gibi kalem geliyor. Firma S Pen'ler için yeni ve klasik bir tasarıma geçiyor. S Pen'ler artık standart bir kurşun kalem gibi gözükecek.



Samsung'tan kalem gibi kalem geliyor. Firma S Pen'ler için yeni ve klasik bir tasarıma geçiyor. S Pen'ler artık standart bir kurşun kalem gibi gözükecek.



Mobile World Congress, Nokia 3310'un yeni versiyonunun duyurulmasıyla bir nostalji akımına sahne oldu. Etkinlikte çok büyük duyurular yapmayan Samsung da bu nostalji havasına katkı yapacak bir cihazını tanıttı. Samsung'tan kalem gibi kalem geliyor dersek doğru demiş oluruz.



Samsung'un tablet ve telefonlarında kullandığı S Pen her ne kadar gerçek bir kaleme yakın bir his veriyorsa da görüntüsünün alıştığımız kurşun kalem görüntüsünden farklı olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Samsung bunu değiştirmek için Alman kalem üreticisi Staedtler ile ortaklık yapmış. Ortaya da hepimizin bir bakışta tanıyacağı, hayatının bir döneminde mutlaka eline geçmiş olan bilindik sarı-siyah kurşun kalem görünümünde bir S Pen çıkmış.



Dış görünüşü dışında bu yeni S Pen'in daha önceki modellerden hiçbir farkının olmadığını belirtelim. Cihazın ne zaman çıkacağı ya da fiyatı da henüz belirtilmedi.



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