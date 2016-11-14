Samsung'un yeni patentleri, firmanın kıvrılıp dürülebilen televizyonlar üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Başta biraz imkansız ve gereksiz gibi görünse de, böyle bir TV'nin kendisine kullanım alanı bulma ihtimali var.



Samsung'un yeni patentleri, firmanın kıvrılıp dürülebilen televizyonlar üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Başta biraz imkansız ve gereksiz gibi görünse de, böyle bir TV'nin kendisine kullanım alanı bulma ihtimali var.







ABD'nin Patent Ofisi'nde ve Kore'nin Fikri Haklar Ofisi'nde yapılan patent başvuruları, "TV'ler, monitörler, oyun cihazları, çoklu ortam cihazları ve fazlasında kullanılabilen kıvrılabilen görüntü cihazı"ndan bahsediyor. Bu teknolojinin hem LCD, hem de LED ekranlarda kullanılabildiği, hatta Samsung tarafından OLEDekranlarda bile kullanılabileceği anlaşılıyor (Samsung, OLED ekranlarla ilgilenmediğini birkaç kez söylese bile).







kaynak:sabah