SAMSUNG'TAN 4K KAYIT YAPAN MİNİ KAMERA!
Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın tanıtıldığı etkinlikte 360 derecelik video kaydı yapabilen Gear 360'ın yeni sürümünü de duyurdu.
130 gram ağırlığıyla oldukça hafif bir gövdeye sahip olan kamera, kullanıcıların daha yüksek çözünürlüklü içerikler üretmesine yardımcı oluyor. 4K çözünürlükte (4096×2048 piksel) 360 derecelik çekimler gerçekleştirebilen kamerada iki adet 8,4 MP balık gözü lens bulunuyor. F/2.2 diyaframlı Bright lens kullanılan kamerada DRIMe5s görüntü işlemcisi yer alıyor. IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı olan kamerada 1160 mAh'lik li-ion pil, Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 de var.
kaynak:hürriyet
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