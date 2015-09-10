Berlin'de düzenlenen IFA 2015'te Samsung, Galaxy Gear S2 akıllı saatiyle ön plana çıktı ancak duyurulan tek ürün bu değil. Samsung, 360 derece ses verebilen 3 hoparlör modelini duyurdu.



Berlin'de düzenlenen IFA 2015'te Samsung, Galaxy Gear S2 akıllı saatiyle ön plana çıktı ancak duyurulan tek ürün bu değil. Samsung, 360 derece ses verebilen 3 hoparlör modelini duyurdu.



Akıllı telefon, akıllı saat ve televizyonları ile ön plana çıkan Samsung, ara verdiği ses ürünlerine geri döndü. Daha önce de alternatif hoparlörleri duyuran Samsung bu sefer daha iddialı. 3 adet 360 derece kablosuz hoparlör duyuran Samsung bu ürünlerini R1, R3 ve R5 olarak adlandırdı. Detayları aşağıda.



Kablosuz olan R1, R3 ve R5 hoparlörler Wi-fi üzerinden cihazlarla bağlantı kuruyor. Multiroom App olarak adlandırılan bir uygulama hem Android ve iOS uygulama marketlerindeki uygulama ile akıllı telefon ve akıllı saatlerden bu kablosuz hoparlörleri kontrol etmek oldukça kolay. Ses açıp kapatma, şarkı değişimi, hangi şarkının çaldığı gibi detayları akıllı cihazlarınızdan görebiliyorsunuz.



Samsung R1, R3 ve R5 model kablosuz hoparlörlerin en büyük iddiası, bir odayı tek bir noktadan müzikle doldurabilmek. Ürünler aynı zamanda Wi-fi üzerinden birbirleriyle de iletişim kurabiliyor. Dolayısıyla müzik meraklıları bu hoparlörlerden birden fazla satın alacak senkronize çalıştırabilir.



2015'in sonunda satışa çıkacak olan Samsung R5, R3 ve R1 kablosuz 360 derece hoparlörler 199 Dolar ile 399 Dolar arasında değişen fiyatlarla tüketiciyle buluşacak. Samsung, bu hamlesiyle Sonos isimli ünlü hoparlör üreticisini hedefine almış gibi duruyor.



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