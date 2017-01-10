

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, teknolojinin her alanında olduğu gibi elektrikli otomobiller konusunda da önemli çalışmalar yürüten isimlerin başında geliyor. Batarya teknolojisinde dünyanın önde gelen markalarından olan Samsung SDI, BMW'nin i3 ve i8 modelleri için pil tedariki sağlıyordu. Şimdi ise elektrikli otomobiller odağında üretilen pillerde bir adım öteye gidildi.







20 DAKİKA ŞARJ İLE 500KM MENZİL







Kuzey Amerika'daki Uluslararası Otomobil Fuarı kapsamında tanıtılan yeni nesil lityum iyon piller, günümüzdeki elektrikli araç standartları için ortalama tek şarjla 600 kilometre menzil sunabilecek şekilde tasarlanmış. Menzil, araçtan araca farklılık gösterecektir elbet ancak bu pillerin asıl büyük olayı, hızlı şarj konusundaki meziyetleri. Samsung SDI'ın açıklamalarına göre bu piller, akıllı telefonlardakine benzer bir hızlı şarj teknolojisi ile 20 dakikada %80 oranında şarj edilebilecek seviyede hazırlanmış.







Bu da demek oluyor ki bir kahve içimlik sürede elektrikli araçlara 500 kilometrelik enerji depolanabilecek. Mesela Tesla Model S, mevcuttaki koşullarda Süper şarj istasyonlarında 20 dakikada %50'lik kapasiteye kadar doluma ulaşabiliyordu. Samsung en azından şimdilik kendine düşen bir alanda önemli bir hamle yapmış oldu. Tabi tüm bunlar uygun bir hızlı şarj istasyonu bulunabildiği takdirde olacak.







DAHA YOĞUN PİLLER







Araçlara ek pil üniteleri koymaktansa daha yoğun hücrelere sahip piller üretmenin daha mantıklı olduğunu düşünerek pilleri daha verimli üretmeye çalışan Samsung, entegre pil modülü sayesinde kendi ürettiği bir önceki nesil pillere kıyasla aynı verimlilikte %10 daha küçük ve daha hafif bataryalar üretmeyi başarmış. Ayrıca entegre pil modülünün yanı sıra geleneksel elektrikli araç bataryalarındaki 12 hücreli dizilimden farklı olarak 24'lü bir dizilim tercih edilmeye başlanmış. Önceki nesilde yaklaşık 2-3kWh düzeyinde olan kapasite, %10'luk kazanç ve 24'lü dizilim sayesinde 6-8kWh seviyesine çıkarılabilmiş.







21700 TİPİ PİLLERE GEÇİŞ







Bu arada Samsung'un duyuru esnasında Tesla'nın Model 3'te ve sonrasındaki araçlarda kullanacağı yeni nesil pil yapısına da geçiş yaptığı belirtiliyor. Bilindiği üzere daha önceki Tesla modellerinde ve önceki nesil elektrikli araçlarda 18650 piller kullanılıyordu. Yeni piller ise 21700 tipinde olacak. (21mm genişliğinde 70mm uzunluğunda) 18650, 21700'e göre daha kalın ancak daha kısaydı. Elon Musk daha önceki söylemlerinde de bu yeni yapının daha verimli olacağını ifade etmişti. Samsung SDI da işte buradan hareketle yeni pilleri 21700 tipinde üretecek ve muhtemelen ilk örneklerini yine BMW'nin elektrikli modellerinde göreceğiz.







kaynak:ahaber