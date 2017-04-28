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samsung'dan konuşma zorluğu çekenler için uygulama: wemogee

SAMSUNG'DAN KONUŞMA ZORLUĞU ÇEKENLER İÇİN UYGULAMA: WEMOGEE

Samsung, konuşma zorluğu çekenler için Wemogee uygulamasını kullanıma sundu. Uygulamanın detayları ve çıkış tarihi haberimizde.

Tarih : 28 Nisan 2017, 10:51
Puan Ver : Samsung'dan Konuşma Zorluğu Çekenler İçin Uygulama: Wemogee(7/10)6


Samsung, konuşma zorluğu çekenler için Wemogee uygulamasını kullanıma sundu. Uygulamanın detayları ve çıkış tarihi haberimizde.



Teknolojiyi herkes kullanıyor. Ancak bazı insanlar, doğuştan ya da sonradan gelişen nedenlerle bir takım sağlık problemleriyle karşılaşabiliyor. Özellikle konuşma ve okumada yaşanan sorunlar, iletişim kurmayı engelliyor ya da zorlaştırıyor. Samsungda bu konuda bir adım attı ve afazihastalığınasahip olanlar ve konuşma bozukluğu yaşayanlar için Wemogeeuygulamasını kullanıma sundu.



Samsung İtalya,sohbet uygulaması Wemogee'yikullanıma sundu. Uygulama, afazi hastalarının ve konuşma bozukluğu yaşayanların başkalarıyla iletişim kurmasına yardımcı olmak için tasarlandı. Bu iletişim, araştırmalara göre geleceğin dili haline gelen emojilerkullanarak sağlanıyor. Firma uygulaması için bir de tanıtım videosu yayınladı.



Samsung'agöre uygulama, yazı ve emojiler arasında çevirmenlik işlevi görüyor. Temel ihtiyaçlar ve duygusal ifadelerle ilgili 140‘u aşkın cümle içeren bir kütüphaneyi içeren uygulama, afazi hastalarının hasta olmayanlarla iletişimini kullanıcıların durumuna göre yazı ve emoji ile sağlıyor. Afazi hastaları gönderilerini emojilerleyollarken, hasta olmayanlar bu mesajları yazılıolarak alıyor. Yazılı olarak gönderilen mesajlar ise afazi hastalarına emojiolarak gönderiliyor.



Uygulama, 28 Nisan‘da İngilizce ve İtalyanca dil desteği ile kullanıma sunulacak. Samsung'ubu düşüncelidavranışıiçin tebrik etmek gerek. Bazen teknoloji devi olmak, en iyi donanıma sahip ürünleri üretmek değil, azınlıklarıda görebilmektir.



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