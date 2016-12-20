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samsung'dan iki yeni gear vr geliyor!

SAMSUNG'DAN İKİ YENİ GEAR VR GELİYOR!

Samsung, Gear VR ile çok sağlam bir adım attığı sanal gerçeklik teknolojisini, şimdi 2 yeni "oyuncak" ile daha da ileri taşımaya hazırlanıyor...

Tarih : 20 Aralık 2016, 10:10
Puan Ver : Samsung'dan İki Yeni Gear Vr Geliyor!(10/10)9


Samsung'un sanal gerçeklik başlığı Gear VR'ın bu teknolojiyi denemek isteyenlere oldukça makul fiyatlı bir seçenek sunduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Güney Koreli firmanın son yıllarda bu başlığı geliştirerek daha iyi bir deneyim sağladığı da bir gerçek.



Geçtiğimiz günlerde San Diego'da gerçekleşen Virtual Reality Summit'te konuşan Samsung Electronics başkan yardımcısı Dr. Sung-Hoon Hong bu alanda yaptığı bir duyuruyla firmanın iki yeni sanal gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığını açıkladı. Hong, Samsung Gear VR 2'nin iki farklı sürümü olacağını ve başlıkların "kısa bir zamanda sunulacağını" ifade etti.



Dört arttırılmış gerçeklik düzeyinin bulunduğunu ifade eden yetkili Samsung'un da kullanıcıların gerçek dünyada sanal deneyimlerle etkileşime geçmesini sağlayan üçüncü seviyeyi hedeflediğini belirtti. Örnek vermek gerekecek olursa bu düzeyde kullanıcılar Pokemon Go oynarlarken bir ağaçta Pikachu'yu keşfettiklerinde o ağacın yapraklarını hareket ettirebiliyor ve böylece Pikachu'ya ulaşabiliyor. Hong, "Samsung'un hologram teknolojisinin gerçekten gerçekçi ve gerçekten dokunulabilir göründüğünü" söylüyor.



Söz konusu başlıklarla ilgili ayrıntıların 2017'de gelmesi bekleniyor.



 



kaynak:chip








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