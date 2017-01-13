

Son zamanlarda elektrikli otomobil konusunda sıkı işbirliklerine giden Güney Koreli Samsung, son olarak Alman otomotiv devi BMW ile işbirliğine giderek rakiplerine gözdağı verdi.



Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, birçok alanda olan faaliyet yelpazesini daha da genişletmeye çalışıyor. Batarya konusunda önde gelen firmalardan biri olan Samsung, Alman otomotiv devi BMW ile işbirliğine giderek rakipleri karşısında elini güçlendirmişti. Firma bu konuda yeni nesil lityum piller hayata geçirdi.



Firma Kuzey Amerika'daki Uluslararası Otomobil Fuarı kapsamında tek şarj ile 600 kilometre menzile sahip piller kullanıma sunuldu. Ayrıca bu piller en önemli özelliği hızlı şarj olması olayıdır. 20 dakikada yüzde 80 oranında şarj sahip olabiliyor bu ürün. Bu gelişmedeki en büyük avantaj araçlara iki pil koymak yerine daha geniş çaplı tek pillere sahip olması durumu oluyor. Önceki nesilde yaklaşık 2-3kWh düzeyinde olan pil durumu, %10'luk kazanç ve 24'lü dizilim sayesinde 6-8kWh seviyesine ulaşmış durumda. Sadece bununla yetinmeyen Samsung, 21700 tipinde yeni pil teknolojilerine geçtiğini söyledi.



Sonuç olarak ilerleyen zamanda şirketler arası bu elektrikli otomotiv rekabetinin her geçen gün daha çok arttığına tanık olacağız.



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